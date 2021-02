Die „Freundesbande“ stellt sich vor

Herausgekommen ist dabei die Formation „Freundesbande“, die aus insgesamt 16 Paderbornern besteht. Die Idee, begleitend ein Lied zur im November laufenden Fotoaktion „Ohne uns ist‘s still“ zu schreiben, hatten Stephanie Garris und Michael Driesner. Stephanie Garris, die mit dem Lied „We have a dream“ bekannt wurde, hat den Text geschrieben, Michael Driesner die Musik dazu komponiert und aufgenommen.

Zahlreiche Musiker aus der Stadt waren sofort bereit, sich der Produktion anzuschließen. Dank der finanziellen Unterstützung der Schloß- und Auenpark-Gesellschaft sowie von LSH (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) konnte die Initiative Kultur-Soli Gagen für die Musiker, die Studioaufnahme und die Produktion der CD finanzieren, ebenso ein Video, das der Filmer und Fotograf Thorsten Hennig in der Fischerhütte in Bad Lippspringe im November 2020 gedreht hat. Das Video zum Lied „Ohne uns ist‘s still“ mit allen beteiligten Musikern ist bereits seit Dezember zu sehen und wurde auf Youtube fast 10.000 Mal angeklickt. Jetzt gibt es die CD mit vier verschiedenen Versionen des Liedes, darunter ein Remix von Dirty Dens und eine Akustikversion. Da viele Geschäfte auch in Paderborn geschlossen bleiben müssen, hat sich die Bäckerei Goeken backen bereiterklärt, in ihren Filialen am Rathaus, Rosentor und im Riemekeviertel die CD anzubieten. Auch in der Fischerhütte in Bad Lippspringe gibt es sie.

Im Booklet finden sich der Liedtext und Porträts aller Musiker. Zur „Freundesbande“ gehören Fabian Schreyer, Stepahnie Garris, Janine Schäfer, Sven Zumbrock, Sandy Driesner, Thomas Rosenkranz, Betty Atlassi, Anna Schmitz, Peter Schopohl, Sue Janell Turner, Michael Driesner, Jana Nollmann, Uwe Flock, Heike Düppe, Ronja Berg und Hendrik Oberbossel. Die CD kostet zehn Euro, jeweils die Hälfte fließt an die „Freundesbande“ und in den Topf des Paderborner Kultur-Soli (www.kultursoli.de).