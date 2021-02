„Wir geben nicht auf! Wir sind ständig mit den Musikern in Kontakt und beraten die Möglichkeiten“, betonen Rainer Schallenberg, Benny Düring, Peter Maul und Martin Kluckhohn. „Wir sind wieder live, sobald es die Lage zulässt“, versprechen sie und hoffen, dass die Fans des Jazz das Swingen nicht verlernen.

Leider sei das Team immer noch nicht in der Lage, Konzerte verbindlich zu planen und auch durchzuführen. Deshalb können die Konzerte mit Kai Strauss und seinen Electric Allstars am Freitag, 19. Februar, und mit Carl Wyatt und seinen Vodoo Kings am Samstag, 6. März, nicht stattfinden. Noch nicht abgesagt ist das für Freitag, 26. März, vorgesehene Konzert mit David Helbock. „Es fällt wohl zu 95 Prozent aus, ich befürchte, dass wir auch im April und Mai keine Konzerte hinkriegen werden“, sagte Rainer Schallenberg.

Allerdings geht er davon aus, dass der großartige Jazz-Pianist Helbock spätestens im Herbst in Paderborn gastieren wird. „Er will zu uns kommen“, weiß Schallenberg. Selbst wenn die Kulturwerkstatt im März wieder geöffnet werden sollte, müsse sichergestellt sein, dass genügend Leute hineindürften. „Bei so einer Hausnummer wie David Helbock können wir kein Konzert mit 40 Leuten veranstalten“, betont Rainer Schallenberg. Um die 100 müssten es schon sein, damit das Ganze finanziell Sinn ergebe.

Für die zweite Jahreshälfte hat das Jazzclub-Team sehr vorsichtig geplant und nur ein Konzert mit Benny Düring (13. August) angesetzt. Deshalb stehen die Chancen gut, für David Helbock einen Ausweichtermin zu finden.