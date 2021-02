In einer Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR treten vier Hobbygärtner aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an und laden sich gegenseitig in ihre sehr unterschiedlichen Gärten ein. Es wird alles aufgetischt, was die „grüne Scholle“ zu bieten hat: Der Garten deckt den Tisch. Zum Schluss vergeben die Gäste Punkte: für das Party-Motto, die Deko und die Schlemmereien. Am Ende der vierteiligen Staffel wird der Gärtner mit dem schönsten Gartenfest zum Sieger gekürt.

Den Auftakt der diesjährigen Gartenreise macht Hobbygärtnerin Brigitte Bergschneider aus Paderborn. Sie hat sich mit ihrem Garten an der Elsener Straße 68 seit vielen Jahren einen bundesweit bekannten Namen gemacht. Aus dem einstigen Selbstversorgergarten ihres Schwiegervaters ist ein blühendes Staudenparadies entstanden. Rosen statt Kartoffeln, Phlox statt Kohl. Bergschneider gärtnert komplett biologisch ohne Pestizide und Chemie – das ist ihr wichtig. In ihrem Garten haben selbst Läuse ihren Platz. Sie dienen als Futter für die vielen Vögel, wie Spatz und Gimpel, die fröhlich durch ihren Garten flattern.

Da die Lieblingsfarbe in ihrem Garten nicht zu übersehen ist, wird diese gleich zum Partymotto: „Die Farbe Lila“. Die Gastgeberin tischt auf: gefüllte Mangoldröllchen in Hostablättern, Kartoffelwaffeln mit Lachs- oder Tomatenchutney-Topping. Als Dessert reicht sie eine selbstgemachte Buttermilchtorte, die sie passend zum Motto lila eingefärbt hat.

Für die jeweiligen Feste bekommen die Gastgeber Unterstützung von Floristmeister Björn Kroner. Ganz nach Gartentyp kreiert er ein Party-Motto und entwirft vor Ort mit den Gärtnern die Dekorationen. Beim Garten-Wettbewerb begleitet er die Vorbereitungen und kommentiert später die Feste. Die Aufzeichnung der 45-minütigen Sendung ging bereits im Juni des vergangenen Jahres über die Bühne und dauerte fünf Tage.