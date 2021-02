Die Show beginnt am 26. Februar. Seine Absage bestätigte der 33-Jährige, der in Elsen mit seiner Lebensgefährtin und Profi-Tänzerin Oana Nechiti eine Tanzschule betreibt, auf Anfrage. Das Paar hat ein Haus gekauft und will sich offenbar privaten Plänen widmen. In der vergangenen Ausgabe tanzte Erich Klann mit Ilka Bessin, besser bekannt als „Cindy aus Marzahn“.