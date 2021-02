Am vergangenen Wochenende schlugen bislang unbekannte Einbrecher das Fenster zu einer Wohnung an der Josefstraße im Ortsteil Elsen ein und gelangten so in die Innenräume. Hier stahlen sie Kleidung und Kopfhörer.

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Diebe Zutritt zum Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Aldegreverstraße, das zur Zeit renoviert wird. Aus den Innenräumen und einem Kellerverschlag, der aufgetreten worden war, wurden verschiedene Werkzeuge gestohlen, unter anderem Bohrmaschinen und -hammer sowie Kreissägen. Weiterhin wurden etwa 100 Meter Elektrokabel gestohlen. Vor der Haustür fand die Polizei einen Pizzakarton, der vermutlich von den Tätern zurückgelassen wurde. Eventuell haben sich die Diebe längere Zeit am Tatort aufgehalten und dort gegessen.

Wer verdächtige Personen gesehen hat oder andere Hinweise zu geben vermag, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05251/306-0 melden.