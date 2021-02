Tödlicher Unfall in Sennelager

Lastwagenfahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer - 81-jähriger Mann verstirbt noch an der Unfallstelle

Paderborn (WB/som) -

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Mittwochmittag in Paderborn-Sennelager gekommen. Ein Lastwagenfahrer übersah nach Polizeiangaben beim Abbiegen von der Bielefelder in die Sennelager Straße einen Radfahrer, der noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag.