Unfall zwischen Fahrrad mit Kinderanhänger und Auto

Am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr befuhr die 34-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Fahrrad die Straße Am Almerfeld aus Richtung Im Schlinge kommend. Sie fuhr dann unter der Unterführung der A 33 hindurch und beabsichtigte, nach links abzubiegen, um weiter in Richtung Paderborner Straße zu fahren. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer aus Sicht der Radfahrerin von rechts kommenden 27-jährigen Toyota-Fahrerin aus Delbrück. Die Radfahrerin stürzte zu Boden, der Anhänger mit den Kindern kippte auf die linke Seite.

An dieser Einmündung gilt die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregel. Die Radfahrerin, die einen Helm trug und leicht verletzt wurde, wurde zwecks weiterer Untersuchungen mit einem Rettungswagen in das St.-Vincenz Krankenhaus gebracht. Ihre Kinder, die vor Ort durch den ebenfalls eingesetzten Notarzt untersucht wurden, blieben unverletzt. Die Autofahrerin blieb ebenfalls körperlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in das Brüderkrankenhaus gebracht.