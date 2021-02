Drei Orgelvespern in der Fastenzeit

Sebastian Freitag spielt die Orgel in der ersten Orgelvesper am Sonntag, 28. Februar, um 16.30 Uhr. An der Rieger-Orgel erklingen unter anderem Werke von Bruhns (Praeludium e-moll), Brahms (Choralvorspiele), Höller sowie am Schluss die große romantische Sonate über den 94. Psalm von Julius Reubke. Die Orgelsonate kann man als großangelegte symphonische Dichtung auffassen. Sie ist in einer düsteren und unruhigen Stimmung gehalten. Reubke schrieb sie im Alter von nur 24 Jahren und verstarb kurze Zeit später.

Martin Welzel aus München ist Gastorganist bei der Orgelvesper am 7. März. Er geht einer umfangreichen internationalen Konzerttätigkeit nach. Als Solist trat er unter anderem bereits in Deutschland, Frankreich, Finnland, Russland, Großbritannien Südafrika und den USA auf. An der Hochschule für Musik in Saarbrücken hatte er eine Lehrstuhlvertretung für Orgel und Improvisation inne und unterrichtet derzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In dieser Orgelvesper werden Kompositionen von Bach, Webber und Baker gespielt.

Die dritte und letzte Orgelvesper am 14. März wird von Laura Schlappa aus Cuxhaven an der Orgel begleitet. Die erst 20-jährige Studentin aus Detmold kann bereits auf etliche Wettbewerbspreise in den Fächern Orgel und Klavier zurückblicken. In Wewer wird sie Werke von Bach, Widor (aus 6. Symphonie), Franck (Choral a-moll) und Guillou (Toccata) spielen.

Die Orgelvespern beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Wie bei Gottesdiensten gelten auch hier die derzeit aufgelegten Hygiene– und Abstandsregeln, das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Erfassung der Kontaktdaten.