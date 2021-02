Zimmerbrand am Donnerstagabend in Schloß Neuhaus

Paderborn -

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hubertusweg in Schloß Neuhaus ist es am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand gekommen. Eine Person ist nach Angaben der Feuerwehr Paderborn verletzt worden.