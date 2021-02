Wie am 19. Februar berichtet, ist bei der Schülerin eine Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung diagnostiziert worden. Dabei ist die Hörverarbeitung zum Gehirn gestört. Der Praxistest einer Roger-Focus-Anlage hat gezeigt, dass Josephine damit viel besser dem Unterricht folgen kann.

In einem ersten Schreiben war die Kostenübernahme für das Gerät abgelehnt worden. Nun teilt die SBK mit, dass „auf Basis von Unterlagen, die uns die behandelnde Klinik zur Verfügung gestellt hat“ eine Kostenübernahme erfolgt. „Wir bedauern, dass wir die Familie in unserer Kommunikation zeitweise nicht optimal mitnehmen konnten“, heißt es. So sei es zu dem „Missverständnis um fehlende Unterlagen“ gekommen.