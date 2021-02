Täter gehen sechs Kellerräume an

Paderborn -

Die Einbruchsserie in Paderborner Keller geht weiter: In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses am Schwabenweg. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern, die sie der Rauschgiftszene zuordnet.

