Tornado-Jets sorgen für turbulente Diskussionen

Paderborn -

Viel Lob, wenig Kritik und ein kleiner Seitenhieb - so lassen sich die Reaktionen auf die WV-Berichterstattung „Wieder donnern Kampfjets über Paderborn“ in aller Kürze zusammenfassen. Der Facebook-Beitrag von Donnerstag (25. Februar) ist der mit Abstand meistgeklickte Artikel der letzten Tage und hat für turbulente Diskussionen in den Sozialen Medien gesorgt.