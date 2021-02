Das mobile Überwachungsgerät mit zwei Kameras zur Überwachung von vier Spuren in zwei Richtungen hat vom 10. August bis 8. November an 83 Tagen geblitzt. 7328 Autofahrer sahen das rote Blitzlicht. Bei knapp 790.000 vorbeifahrenden Fahrzeugen ist das eine Quote von fast einem Prozent. 1500 Autofahrer wurden in den Nachtstunden zwischen 20 und 8 Uhr geblitzt. Es hätten sich insgesamt 5780 verwertbare Verfahren ergeben, so Venherm. Bei 1500 Fotos seien Kennzeichen und Fahrer nicht zu hundert Prozent erkennbar, weil bestimmte Teile des Bildes verdeckt seien. 122.000 Euro wurden bislang durch Verwarn- und Bußgelder eingenommen, allerdings seien auch noch nicht alle Verfahren abgeschlossen.

Testphase nach Brandanschlag beendet

In dem Testzeitraum kam es zu einigen Beschädigungen, weswegen Dana an acht Tagen nicht auf die Jagd nach Rasern gehen konnte. An der Warburger und Driburger Straße kam es zu vier Sachbeschädigungen in Höhe von 3500 Euro. Unter anderem mussten die Sicherheitsglasscheiben dran glauben. Am Standort Driburger Straße wurde sogar ein Brandsatz in das Messgerät geworfen: Das vorzeitige Ende der Testphase. Darüber hinaus gab es fünf Farbattacken. „Das haben wir selbst beheben können“, sagte Venherm.

Nach Angaben von Venherm will die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Ausschusses ein Vorschlag unterbreiten, was für ein Messgerät angeschafft werden soll. Dana würde mit zwei Kameras für vier Spuren in zwei Richtungen 215.000 Euro kosten.