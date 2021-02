Am Vorabend der für die Fachwelt virtuell stattfindenden Berlinale lenken die beteiligten Kinos damit den Blick auf die immer noch geschlossenen Kulturorte und appellieren an die Politik, nach vier Monaten endlich eine transparente, evidenzbasierte und verlässliche Wiedereröffnungsperspektive zu bieten.

Bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am kommenden Mittwoch müsse es darum gehen, dass Kinos als Kultureinrichtungen einen vernünftigen Platz in einem Stufenplan bekommen.

Aus diesem Anlass lädt das Pollux by Cineplex in Paderborn am Sonntag um 19 Uhr für eine Stunde alle Kinofans ein, das Kino nach langer Zeit mal wieder in der gewohnten Beleuchtung zu erleben. Währenddessen wird ein To-go Verkauf von Snacks und Getränken in der Kinopassage angeboten.

Pollux-Kinobetreiber Ansgar und Anselm Esch

„Wir Kinos setzen damit unter dem Motto #kinoliebe ein Zeichen, dass wir sehnsüchtig auf die Rückkehr unserer Zuschauer warten und bestens vorbereitet sind, unsere Projektoren einzuschalten um wieder verlässliche Orte der Begegnung und des Austauschs zu sein und das kulturelle Leben in der Nachbarschaft wieder mit unseren vielfältigen Programmen zu bereichern. Viele tolle Filme warten nur darauf über die große Leinwand flimmern zu dürfen“, sagen die Pollux-Kinobetreiber Ansgar und Anselm Esch.