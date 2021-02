Ausgewachsenes Wildtier bleibt in Paderborner Gewerbegebiet in einem Zaun hängen

Paderborn -

Weil sich ein Hirsch in einem Zaun verfangen haben sollte, rückten Einsatzkräfte der Paderborner Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr ins Gewerbegebiet zur Halberstädter Straße in Paderborn aus.

Von