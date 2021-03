FFP2-Masken: Panne bei Coupons

In den Postleitzahlbereichen 32 und 33, und dort vor allem im Kreis Paderborn, sollen nach Informationen dieser Zeitung tausende von Berechtigten ihren Gutschein erst am Donnerstag bekommen haben. Damit blieb ihnen nur noch bis Samstag Zeit, die Masken in den Apotheken abzuholen, denn die von der Bundesdruckerei hergestellten fälschungssicheren Coupons galten nur bis Ende Februar.

In den vergangenen Tagen hatten sich bereits AOK-Versicherte bei der Krankenkasse gemeldet und nach dem Verbleib der Gutscheine gefragt. Weil sich abzeichnete, dass es Probleme bei den Zustellern gab, hatte die Apothekerkammer Westfalen-Lippe noch versucht, beim Bundesgesundheitsministerium eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer zu erreichen – vergeblich.

AOK-Sprecher Jens Kuschel sagte am Sonntag, man habe „intensive Gespräche“ mit den Zustellunternehmen geführt, um die Zustellung bis zum 25. Februar sicherzustellen.

Manche Apotheker rechnen damit, dass es in dieser Woche zu Diskussionen mit Kunden kommen wird, die es nicht geschafft haben, ihre Masken vor dem Wochenende abzuholen.

Menschen ab 60 oder solche mit bestimmten Krankheiten sollten seit Neujahr zwei Coupons zugeschickt bekommen, jeweils für sechs Masken. Pro Coupon waren zwei Euro Eigenanteil zu zahlen.