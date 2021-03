Platz für mehr Kunden

Friseure zählen in NRW bei Zehn-Quadratmeter-Regel nicht mit – Initiative von Marc Lürbke (FDP) aus Paderborn

Paderborn (WB/OH) -

Wenn die Friseure in NRW heute erstmals seit Mitte Dezember wieder öffnen, sollten die zunächst befürchteten Kapazitätsprobleme auch in kleineren Salons kein Thema sein. Das Land NRW hat auf Initiative von Marc Lürbke (Paderborn), Vize-Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, die Personenanzahl nicht so strikt geregelt wie vom Bund vorgesehen.