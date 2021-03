Privatunterkünfte, Schlafmöglichkeiten in Klöstern, Stempelstellen und viele andere Angebote für Pilger sind dort zu finden. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Begeisterung fürs Pilgern die Klöster ihre Möglichkeiten geprüft haben, wie Massagen und Fußpflege preisgünstig oder kostenlos angeboten werden“, berichten die Jakobusfreunde.

Das Angebot an Pilgerunterkünften sei recht knapp. Daher sucht der Verein noch Privatzimmer. Diese müssten nicht ständig, sollten aber häufig zur Verfügung stehen. Wer diese Möglichkeit hat, melde sich per E-Mail an info@jakobusfreunde-paderborn.com.

Auch Bäcker, Gaststätten, Fahrradwerkstätten oder pilgererfahrene Paderborner könnten helfen: Pilgerfrühstück, Pilgermenü, Begleitung, Gesprächsangebote oder ähnliches seien für die Durchreisenden sehr hilfreich. Missbrauch sei quasi ausgeschlossen, denn die Pilger könnten sich mit einem aktuellen Pilgerausweis ausweisen.

www.pilger-pb.de