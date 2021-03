Metaller sind bereit für Arbeitskampf

An diesem Dienstag wollen sie, wenn nötig, richtig in den Arbeitskampf einsteigen. Denn auf der Arbeitgeberseite sehen die Metaller kein Entgegenkommen. Vor den Werkstoren der Firma Gilbarco in Salzkotten hat die IG-Metall einen Vorgeschmack auf das gegeben, was in den nächsten Tagen folgen kann. „Es ist noch kein Warnstreik, aber die Friedenspflicht endet am 2. März“, informierte der Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IGM Paderborn, Konrad Jablonski, dass Arbeitsniederlegungen vorbereitet werden. „Wir würden lieber nicht streiken, aber die Verhandlungen sind so festgefahren, dass wir keine vernünftige Perspektive sehen und auf das Ende der Friedenspflicht aufmerksam machen müssen.“

2018 habe es die letzte Gehaltserhöhung gegeben. 2019 seien ein tarifliches Zusatzgeld für Erziehung oder Pflege und acht freie Tage vereinbart worden. „Jetzt fordern wir eine Gehaltserhöhung, um zumindest die Inflationsrate aufzufangen“, so Jablonski. Eine weitere Nullrunde sei ein Witz. Denn es sei ja nicht so, als litten die Unternehmen Not. Dennoch liege nach vier Verhandlungsrunden kein vernünftiges Angebot auf dem Tisch.

Trotz der Coronakrise halten die Gewerkschafter einen Streik für gerechtfertigt. Einen passenden Zeitpunkt für Unternehmer, um über Lohnforderungen zu sprechen, gebe es wohl nie. Gleichzeitig richte sich das Augenmerk vor allem auch auf Beschäftigungssicherung. „Wir müssen frühzeitig Regelungen treffen, damit unsere Arbeitsplätze in ihrer Qualität und Menge erhalten bleiben“, so Jablonski. Er forderte Zukunftstarifverträge und eine Qualifizierung der Mitarbeiter. Dabei verwies der Bevollmächtigte beispielhaft auf die Digitalisierung. Sie könne unterschiedlich umgesetzt werden.

„Man kann Arbeit entwerten, so dass Facharbeit nicht mehr gefragt ist; oder man kann die Digitalisierung so umsetzen, dass Facharbeit benötigt wird. Wir brauchen frühzeitige Regelungen zur Qualifizierung, weil die Mitarbeiter die Technik sonst nicht beherrschen und Arbeitsplätze wegrationalisiert werden“, sagte Jablonski. Digitalisierung und Energiewende seien Herausforderungen, bei denen am Ende tausende Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben könnten. Außerdem fordert die IGM, Übernahmeregelungen für Auszubildende in den Tarifverträgen zu verankern sowie Flächentarifregelungen für Dual-Studierende.

Die Tarifverhandlungen seien nicht wie sonst, hat Jablonski festgestellt. Während die Unternehmen früher auf die Gewerkschaften zugekommen seien, gebe es jetzt keine Angebote. Auch ein neuer Verhandlungstermin stehe noch nicht fest. Der Arbeitskampf könne bis nach Ostern andauern. „Es wird eine schwierige Runde, aber wir lassen uns nicht entmutigen. Die Arbeitgeber werden sich wundern, wie schnell wir auf der Straße sind“, ist auch der Zweite Bevollmächtigte Bernhard Danne bereit.