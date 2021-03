Paderborn -

Am kommenden Wochenende (6./7. März) werden an der A33 erneut Hochspannungsleitungen demontiert. Darum ist die Autobahn von Samstag, 24 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, zwischen Paderborn-Schloß Neuhaus und Paderborn-Sennelager in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.