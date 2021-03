Zahl der Arbeitslosen gestiegen

Die Arbeitslosenquote beträgt im Februar 5,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,3 Prozent (+0,6 Prozentpunkte). „Im Februar verzeichnen wir einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Kreis Paderborn. Keine typische, aber auch keine sehr untypische Entwicklung für einen Februar“, sagt Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur, der insgesamt eine „größtenteils konstante Entwicklung“ am Arbeitsmarkt sieht. Er fügt hinzu: „Das bedeutet nicht, dass die Pandemie keine Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt hatte und hat. Gerade in den Kurzarbeiterzahlen und der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich sehen wir die Effekte.“

So wurden im Februar (Stand 24. Februar) von Unternehmen aus dem Kreis Paderborn 262 Anzeigen über Kurzarbeit eingereicht. In diesen Anzeigen sind 3137 Personen als potenziell von Kurzarbeit betroffene Mitarbeiter benannt. Im Vergleich zum Vormonat sind das 50 Anzeigen und 315 Personen weniger.

Deutlicher Anstieg bei den Jugendlichen

Aber auch in der Struktur der Arbeitslosenverteilung zeigen sich Auswirkungen: So gibt es beispielsweise einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Personengruppe der Jugendlichen, der auf beendete Ausbildungen ohne Übernahme zurückzuführen sein könnte. 969 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Paderborn nämlich unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 88 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 108 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf +10,0 Prozent zum vorherigen Monat beziehungsweise +12,5 Prozent im Vorjahresvergleich.