Polizei sucht nach rassistischem Vorfall in Paderborn Zeugen

Die 26-Jährige aus Paderborn entgegnete mehrfach, dass die Frau sie in Ruhe lassen und an ihr vorbeigehen solle. Daraufhin soll die ältere Frau die Mutter rassistisch beleidigt haben. Weiterhin fasste die 70- bis 75-Jährige den Angaben zufolge die fünfjährige Tochter am Oberarm und zerrte sie über die Straße in Richtung der Bernhard-Kötebürger-Straße. Das Mädchen konnte sich jedoch befreien und zurück zu seiner Mutter laufen. Parallel dazu griff eine couragierte Zeugin, die das Geschehen beobachtet hatte, ein und forderte die Frau auf, das Kind loszulassen. Sie ließ die Familie daraufhin in Ruhe und lief in Richtung Bernhard-Kötebürger-Straße.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 70 bis 75 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, graue, kurze Haare, schlank, Brille, Stofftasche in der Hand. Sie sprach akzentfrei Deutsch. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung. Sie sucht Zeugen unter der Telefonnummer 05251/3060. Zu Details der rassistischen Beleidigung wollte sich die Polizei nicht äußern.