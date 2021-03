Bürgermeister muss Beschluss beanstanden

Ein Ratsbeschluss sei dann rechtmäßig, wenn er formell und materiell rechtmäßig sei. Die formellen Rechtmäßigkeitsanforderungen seien erfüllt worden, aber hinsichtlich der materiellen Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung sei festzustellen, dass der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses inhaltlich gegen geltendes Recht verstoße. Der Fraktion FBI Freie Wähler/Volt seien die bestehenden Ansprüche zur Bestellung beratender Mitglieder aufgrund deren Benennung in nicht zulässiger Weise verwehrt worden und gemäß Paragraph 54 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW habe der Bürgermeister einen Beschluss, der das geltende Recht verletze, zu beanstanden.

FBI Freie Wähler/Volt hatten fünf Angehörige des Paderborner Windkraft-Unternehmens Westfalenwind, darunter auch Geschäftsführer Johannes Lackmann, als sachkundige Bürger in den Ausschüssen der Stadt Paderborn einen Sitz verschaffen wollen. Das hatte im Vorfeld für viele Diskussionen und am Abend der Sitzung für einen Eklat gesorgt

Die Fraktion habe nun das Recht, den Antrag in unveränderter Form zu einer erneuten Beschlussfassung vorzulegen. Möglich wäre auch die Vorlage eines modifizierten Antrages oder die Erklärung eines Verzichts auf eine erneute Vorlage des Antrages im Rat beziehungsweise im Haupt- und Finanzausschuss.

In seinem Brief an die Ratsmitglieder schreibt Dreier auch: „Moralische Überlegungen bleiben bei dieser Betrachtung außen vor. Mir ist natürlich sehr wohl bewusst, dass nicht alles, was rechtlich erlaubt ist, auch moralisch vertretbar ist. Moralische Überlegungen lassen sich aber durch rechtliche Vorschriften nicht steuern.“