Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge über den Polizeiruf 110 und teilte mit, dass er soeben eine Personengruppe bemerkt habe, die in der Wollmarktstraße die Außenspiegel einiger geparkter Autos abgetreten hätte. Daraufhin wurden mehrere Funkstreifenwagen in die Richtung entsandt.

Noch in Tatortnähe, auf der Borchener Straße, trafen die Beamten zwei Männer (21, 18) und eine Frau (17) aus Paderborn und Bad Lippspringe an, auf die die Beschreibungen zutrafen. Aufgrund der gesicherten Spuren ist das Trio verdächtig, in der Wollmarktstraße bei insgesamt sieben Fahrzeugen die Außenspiegel mit Fußtritten entfernt zu haben. Gegen die mutmaßlichen Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.