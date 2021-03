Gute Zeit für gute Vorsätze

Einige Tipps und Tricks, die unkompliziert zu beherzigen sind, hat die Ernährungsberaterin, die eine Ausbildung zur Diätassistentin absolviert und sich in Elsen selbstständig gemacht hat, zusammengestellt.

Pausen einplanen: „Für alle, die jetzt zuhause arbeiten oder nicht in die Kantine gehen können, ist es wichtig, sich Pausen für eine richtige Mahlzeit einzuplanen, statt unkontrolliert nebenher am Schreibtisch irgendwas zu essen“, weiß sie. Dazu soll man sich an den Esstisch setzen und am besten nach dem Essen auch ein paar Minuten an die frische Luft gehen, empfiehlt Aline Haufe.

Mahlzeiten planen: Um Zeit zu sparen, empfiehlt die Ernährungsberaterin, sich einen Wochenplan zu machen und rechtzeitig alles dafür einzukaufen. „Dann steht man nicht nach Feierabend oder in der Mittagspause hungrig und hilflos in der Küche, sondern kann direkt loslegen. Man kann dann auch beispielsweise abends jeweils etwas mehr kochen und den Rest am nächsten Tag in der Mittagspause aufwärmen.“ Schnell zubereitet, leicht und gesund sind Gerichte mit Couscous oder Bulgur und gedünstetem Gemüse, Ofengemüse oder Eintöpfe. Eine schnelle, gesunde Rezeptidee der Expertin ist das Kichererbsencurry.

Kleine Sünden erlaubt: Auch eine süße Kleinigkeit sollte ruhig eingeplant werden, am Besten als Nachtisch, rät Aline Haufe. „Natürlich sollte raffinierter Zucker nur in sehr geringem Maße verzehrt werden, aber wer sich alles versagt, entwickelt meistens Heißhunger und isst dann unkontrolliert Süßes.“

Fertiggerichte aufwerten: Wer nicht kochen kann oder möchte und auf Fertiggerichte zurückgreift, dem empfiehlt Aline Haufe, diese aufzupeppen. „Wenn man zu Nudeln mit Tomatensoße beispielsweise Thunfisch oder etwas kurz angedünstetes Gemüse hinzugibt, ist es gleich viel gesünder.“ Auch Hülsenfrüchte, wie Kidneybohnen, Mais oder Kichererbsen aus der Dose, seien sättigend und lieferten wertvolles pflanzliches Eiweiß. „Hülsenfrüchte werden leider oft unterschätzt“, meint die Expertin.

Ausreichend trinken: „Gerade in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, das Trinken nicht zu vergessen“, mahnt sie. „Am besten nimmt man sich morgens und nach der Pause eine Kanne Tee oder eine Flasche Wasser mit an den Arbeitsplatz, die man dann auch leert.“ Bis zu vier Tassen Kaffee dürften auch zur erforderlichen Flüssigkeitsmenge von mindestens 1,5 Litern gerechnet werden.

Frischluft und Bewegung: Nicht nur zum Schutz gegen eine Coronainfektion, sondern auch für einen aktiven Stoffwechsel sei es wichtig, regelmäßig und ausgiebig zu lüften und am offenen Fenster auch ruhig ein paar Mal tief und kräftig durchzuatmen. Wichtig sei zudem die Sitzhaltung, gerade beim Arbeiten zuhause. „Bei vielen ist der eigene Arbeitsplatz nicht so ergonomisch wie im Büro. Daher sollte man zwischendurch aufstehen, sich recken und strecken, zum Beispiel beim Telefonieren“, rät sie.

