Paderborn-Wewer -

Die Feuerwehr Paderborn ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.15 Uhr zu einem gemeldeten Garagenbrand in den Paderborner Ortsteil Wewer zur Straße „Auf dem Meere“ alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Pkw im Vollbrand – in einer Garage, die an ein Wohnhaus angrenzt.