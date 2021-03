In der Nacht in Paderborn: Taxifahrer bemerkt gefährliches Hindernis

Paderborn -

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte an der Einmündung Steubenstraße/Am Niesenteich in Paderborn mehrere Spanngurte zusammengebunden und in ein Meter Höhe über die Straße zwischen zwei Ampelmasten der dortigen Fußgängerlichtsignalanlage befestigt. Jetzt ermittelt die Polizei.