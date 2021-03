Illegale Autorennen auf Paderborner Parkhausdach

Paderborn -

Vom Dach des Parkhauses am Paderborner Technologiepark waren am Sonntagnachmittag quietschende Reifen und aufheulende Motoren zu hören. Zugang zum Ort des Geschehens verschafften sich die Fahrer, indem sie die Zufahrtsschranke zum Parkhaus hochbogen. Die Polizei ärgerte sich anschließend aber nicht zuletzt über das „arrogante und überhebliche“ Verhalten, das die Gruppe an den Tag gelegt haben soll.