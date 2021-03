Der Fahrer des blauen VW Scirocco war gegen 4.45 Uhr mit einem Beifahrer auf dem Württemberger Weg in Richtung Bayernweg unterwegs. Beim Versuch, an einem auf der rechten Seite geparkten grauen BMW Z4 vorbeizufahren, stieß er mit diesem zusammen und schob ihn auf einen ebenfalls am rechten Rand geparkten grauen BMW 116d. Alle drei Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt. Der Verursacher stellte den Scirocco daraufhin hinter der Unfallstelle ab.

Verursacher soll in einen weißen VW Tiguan gestiegen sein

Zeugen, die durch den Lärm des Aufpralls auf den Unfall aufmerksam geworden waren, konnten noch sehen, dass zwei Personen in einen weißen VW Tiguan stiegen, der am Unfallort gehalten hatte. Sie entfernten sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.500 Euro.

Die Polizei fragt, wer Angaben zu den flüchtigen Personen oder einem weißen VW Tiguan an der Unfallstelle machen kann und bittet Zeugen, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.