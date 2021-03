Aus Sicht der Paderborner Kommunalpolitiker ist der Radweg zwingend erforderlich, um unter anderem den Schulweg sicherer zu machen. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß, der in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion einstimmig befürwortet wurde. Um was geht es? Nach Meinung der FDP ist die Fuß- und Radwegquerung am besagten Bahnübergang gefährlich. Fußgänger und Radfahrer sind dort gezwungen, für die Überquerung die Fahrbahn zu nutzen.