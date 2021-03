Die Bluttat war eine der schwersten Gewalttaten gegen Frauen, die der Polizei 2020 in NRW bekanntgeworden waren. Insgesamt weist die am Montag veröffentlichte Kriminalstatistik allein 29.155 Fälle von Partnerschaftsgewalt aus, in denen Täter und Opfer in einem Haushalt lebten – 2084 Fälle mehr als 2019. Die Zunahme um 7,7 Prozent führt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf den Corona-Lockdown zurück. Unter dem Begriff Partnerschaftsgewalt werden 13 Straftaten zusammengefasst – von der Nötigung bis zum Mord. „Die Gewalt in Ehen und anderen Beziehungen steigert sich meist. Das ist wie eine Spirale“, sagt Hauptkommissar Peter Gall, Opferschutzbeauftragter der Polizei im Kreis Paderborn. „Oft beginnt es mit Beleidigungen, Erniedrigungen und Bloßstellungen.