Paderborn (dpa) -

Bei einem Autobahn-Unfall in Osthessen sind am Montag fünf Mitglieder einer Familie schwer verletzt worden. Der 41-jährige Familienvater aus Paderborn überholte auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel einen Lkw und wollte dann nach Polizeiangaben auf den rechten Fahrstreifen wechseln.