Im Einsatz für die sozial Schwachen

Wie schon in der vorherigen Wahlperiode ist die Linke, die seit 2004 Teil des Rates ist, mit drei Sitzen vertreten. Roswitha Köllner (68) und Reinhard Borgmeier (61) sind seit etlichen Jahren politisch aktiv. Neu in der Ratsfraktion ist Elke Süsselbeck (55), die als Bürgermeisterkandidatin gegen Michael Dreier (CDU) angetreten war. Auch sie ist kein unbeschriebenes Blatt in der Kommunalpolitik. Verstärkt wird das Team unter anderem durch Egbert Steinhoff (50), der sich als sachkundiger Bürger im Ausschuss Sport, Freizeit und Bäderbetrieb einbringt. Auch wenn Borgmeier sehr erfahren in der Kommunalpolitik ist, so sieht er sich nicht als Polit-Profi: „Ich habe ja einen Hauptberuf.“ Somit sind alle fraktionsinternen Besprechungen, Vorbereitungen auf Sitzungen und vieles mehr Teil eines aufwendigen Ehrenamtes. Dass vieles davon derzeit nur digital laufen kann, sei herausfordernd. Und nicht nur das. Es sei auch schädlich, meint Borgmeier. „Die Entwicklung politischer Positionen hat mit Diskussionen zu tun, das ist aber digital kaum möglich, was ich sehr bedauere. Trotzdem waren unsere Haushaltsberatungen sehr produktiv.“ Auf Platz eins der Themen der Linksfraktion stehen die finanziellen Folgen der Pandemie.