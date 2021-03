Was das Virus mit der Steuer macht

Das Coronavirus hat uns seit einem Jahr fest im Griff. Die Arbeit im Homeoffice ist nur eine der Auswirkungen, die für Mehrkosten zu Hause gesorgt haben. Das wird in diesen Tagen deutlich, weil Versorger ihre Abrechnungen verschicken. Kann der Steuerzahler von diesen Mehrkosten für 2020 steuerlich etwas geltend machen? Petra Brinkmann: Nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die höheren Kosten zum Beispiel für Energie und Wasser können nur anteilig als Einzelkosten steuerlich geltend gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer ein sogenanntes häusliches Arbeitszimmer hat. Es muss einen separaten Raum geben, der im Wesentlichen der Arbeit dient und nahezu ausschließlich dafür genutzt wird. Bei denjenigen, die erstmals coronabedingt von zu Hause aus arbeiten, gibt es in der Regel keinen separaten Raum, der diese Eigenschaft des „häuslichen Arbeitszimmers“ erfüllt. Es gibt Notlösungen, wie den Tisch in der Schlafzimmerecke oder – vermutlich komfortabler – im Gästezimmer, falls vorhanden. Diese gemischtgenutzten Räume sind in die häusliche Sphäre eingebunden und ermöglichen daher nicht den Abzug von Aufwendungen, wie es für ein häusliches Arbeitszimmer möglich ist. Aus diesem Grunde wurde im Jahressteuergesetz eine Tagespauschale von 5 Euro pro Homeoffice-Tag und maximal 600 Euro pro Jahr für genutzte Räume festgesetzt, die nicht dem Charakter eines häuslichen Arbeitszimmers entsprechen. Mit der Pauschale sollen die Kosten für die Ausstattung des Raumes, anteilige Miete beziehungsweise Gebäude-Abschreibung und auch die Rechnungen der Energieversorger abgedeckt werden. Diese Pauschale ist erst einmal nur für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Die Homeoffice-Pauschale von 5 Euro täglich kann nur bis zu 600 Euro für das gesamte Jahr, also für 120 Tage Arbeit im Homeoffice, in Anrechnung gebracht werden. Viele haben aber deutlich mehr Tage von zu Hause aus gearbeitet.