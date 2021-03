Die Volksbank Paderborn hat Standorte in Elsen, Schöne Aussicht, Riemeke, Südstadt, Benhauser Straße, Stadtheide, Altenbeken, Büren, Delbrück, Salzkotten und Hövelhof. Die Volksbank Höxter öffnet ihre Filialen in Petrifeld, Warburg, Bad Driburg, Brakel, Peckelsheim, Stahle und Steinheim und die Volksbank Detmold in Oerlinghausen, Lage und Horn.

Mit den elf Beratungscentern, auf die die Einrichtung den persönlichen Service seit Dezember konzentriert hatte, ist das Institut nun wieder mit 32 Standorten in der Fläche für seine Kunden vor Ort erreichbar. „Selbstverständlich hat der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter in allen geöffneten Beratungscentern und Filialen höchste Priorität. Alle Auflagen zur Hygiene, zum Mindestabstand und zur Steuerung des Zutritts zu den Bankräumen werden berücksichtigt“, sagte Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter.