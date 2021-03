Lunapark nein, Freizeitpark ja

Gleichzeitig folgten sie am Dienstag der Empfehlung der Verwaltung, den für die Zeit vom 17. bis 25. April vorgesehenen Lunapark abzusagen . Weiter abzuwarten ergäbe keinen Sinn, betonte Marktmeister Matthias Amediek in der Sitzung am Dienstag. Auch die neue Coronaschutzverordnung lasse Volksfeste noch nicht zu. Dementsprechend hätten Kommunen wie der Nachbar Bielefeld Veranstaltungen wie den Leinewebermarkt bereits abgesagt. Bezogen auf den Lunapark sehe der Schaustellerverein Paderborn die Situation so wie die Verwaltung, wünsche sich aber im Gegenzug einen temporären Freizeitpark, erläuterte Amediek.