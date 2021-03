Diese tritt an diesem Donnerstag in Kraft und gilt für Westernstraße, Königsplätze, Rosenstraße, Marienplatz, Rathausplatz, Neuer Platz, Grube, Schildern und Kamp jeweils in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Getragen werden muss in diesen Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung, da der Mindestabstand nicht überall eingehalten werden könne. Vor einigen Geschäften bildeten sich am Donnerstag bereits Warteschlangen von Käufern.