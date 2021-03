Damit bekommt das deutsche Unternehmen „Tier Mobility“, das seit Dezember 2019 in der Innenstadt E-Scooter anbietet, in Paderborn Konkurrenz aus den USA.

Den Angaben zufolge plane Lime mehr als 100 sogenannte Abstellpunkte für seine Scooter. Vermutlich wird Lime mit Hauptsitz in Kalifornien, das schon in zahlreichen deutschen Städten mit seinem Angebot vertreten ist, mehr als 200 elektronische Roller in Paderborn zur Verfügung stellen. „Neu ist, dass Lime die E-Scooter auch in Schloß Neuhaus und Elsen anbieten will“, sagte Philipp Ohms von der Stabsstelle Digitalisierung dieser Zeitung.

Der Anbieter Tier hat sich bislang auf die Innenstadt beschränkt, will nun aber dem Vernehmen nach wegen der neuen Konkurrenz auch nach Schloß Neuhaus und Elsen expandieren. Laut Ohms arbeitet die Stadt gerade an einer Vereinbarung mit Lime. Das Abstellen der Roller in Grünanlagen soll darin untersagt werden. Eine städtische Genehmigung für das Aufstellen der Elektro-Roller ist nach der derzeitigen Rechtslage nicht erforderlich, betont Ohms.

Während die Tier-Scooter türkis sind, setzt Lime auf die Farben Weiß und Grün. Die Abwicklung erfolgt wie bei Tier über eine App, in der man seine gewünschte Zahlungsmethode hinterlegt.