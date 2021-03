„Wir haben in alten Flurkarten die Bezeichnung Kamp gefunden“, erklärte Lars-Christian Lange, Konversionsbeauftragter der Stadt Paderborn, am Dienstagabend im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande. Wegen des angrenzenden Waldes sei der Name „Waldkamp“ als Arbeitstitel gewählt worden.