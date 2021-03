Die Stadt hat ein sogenanntes Stärkungskonzept auf den Weg gebracht, das Schloß Neuhaus als größten Stadtteil mit seinen gut 26.0000 Einwohnern perspektivisch mit umfangreichen Fördermitteln in ein lebendiges Zentrum verwandeln soll. Geplant ist eine umfassende Modernisierung und Sanierung der Altbau­substanz. Dazu sollen Anreize für Hausbesitzer geschaffen werden, erläuterte Andreas Mayer vom Planungsbüro Junker + Kruse am Dienstagabend den Mitgliedern des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande. Auch Leerstände im Zentrum sollen beseitigt werden. Mayer sprach von einem Sanierungsstau, die Ortseinfahrt sei trist und unattraktiv. „Wir müssen ein schönes Entrée schaffen“, sagte Mayer. Vor allem an der Residenzstraße müsse die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Im Bereich des Schlosses sprach sich Mayer zur Lippe hin für Gastronomie aus. Grundsätzlich sollte die Offenheit hin zum Wasser erhöht werden. Das Stärkungskonzept müsse zudem mit dem Entwicklungskonzept „Flusslandschaft Pader“ zusammen gedacht werden.