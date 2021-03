Nur leichte Einbrüche bei Steuern

Lag das gesamte Steueraufkommen 2019 noch bei 1,89 Milliarden Euro, sank es auf 1,72 Milliarden Euro in 2020. „Das sind rund neun Prozent weniger, so dass wir etwa auf dem Niveau von 2017/2018 liegen“, so Kaufmann. Die größten Einbrüche gab es mit einem Minus von 20 Prozent beim Einkommensteueraufkommen, das nun bei 207 Millionen Euro liegt. Die Lohnsteuereinnahmen beliefen sich in 2020 auf 707 Millionen Euro. Das bedeutet ein Minus im Vergleich zu 2019 von 4,7 Prozent. Aus der Umsatzsteuer flossen 526 Millionen Euro in die Staatskasse. Das sind sechs Prozent weniger als 2019. Die Körperschaftssteuer blieb nahezu unverändert bei 66 Millionen Euro. Prognosen zum Steuerjahr 2021 wollte Kaufmann dennoch nicht wagen. „Ich bin kein Prophet. Natürlich hängt das Steueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und ich hoffe, dass es in diesem Jahr wieder aufwärts geht“, so Kaufmann.

Abgabefrist für von Steuerberatern erstellte Erklärungen verlängert

Das Finanzamt Paderborn hat mit der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen für 2020 Anfang März begonnen. Erwartet werden 71.105 Veranlagungen, das sind 1626 mehr als im Vorjahr. Die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2020 endet eigentlich am 31. Juli 2021. Da dieser Tag aber auf einen Samstag fällt, bleibt für die Abgabe der Steuererklärung bis zum 2. August 2021 Zeit. Wenn ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein bei der Erstellung der Erklärung mitwirkt, müssen die Steuererklärungen sogar erst bis zum 28. Februar 2022 dem Finanzamt vorliegen. Eine weitere Besonderheit gilt für Steuererklärungen für das Jahr 2019. Aufgrund der Corona-Krise sind Steuerberater stark mit zusätzlichen Aufgaben beansprucht. Daher wurde die Abgabefrist für die von Steuerberatern erstellten Erklärungen für das Jahr 2019 auf den 31. August 2021 verlängert.

„Wir wünschen uns natürlich, dass die Steuererklärung möglichst über Elster eingereicht wird. Das hat viele Vorteile, weil viele Daten automatisch beigesteuert werden, was uns die Arbeit deutlich erleichtert“, so Kaufmann. Seit dem vergangenen Jahr müssen bei den Werbungskosten keine Belege mehr eingereicht werden. Daran will das Finanzamt festhalten. „Das ist in erster Linie eine Vertrauenssache. Im Einzelfall prüfen wir auch nach. Aber wir haben super-gute Erfahrungen damit gemacht und bleiben auch dabei“, so Martin Kaufmann. Björn Bieling, Hauptsachgebietsleitung Einkommensteuer, weist darauf hin, dass, falls nötig, Belege auch über Elster eingereicht werden können – bis zu 20 Belege à 100 Seiten.

Keine coronabedingten Verzögerungen zu erwarten

Um die Erstellung der Einkommensteuererklärung am Computer zu erleichtern, können über „Mein Elster“ einige der bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten, wie die Lohnsteuerbescheinigung, die Rentenbescheinigung oder die Sozialversicherungsbeiträge eingesehen, abgerufen und direkt in die Steuererklärung eingefügt werden. Neben dem Abruf von Bescheinigungen sei die Übernahme von Daten aus dem Vorjahr ein weiterer Vorteil der Abgabe über „Mein Elster“.

Obwohl das Finanzamt auch weiterhin unterbesetzt sei, rechnet Kaufmann nicht mit coronabedingten Verzögerungen bei der Bearbeitung. Die Bürger sollen so schnell wie möglich ihre Bescheide bekommen. Das könne aber dennoch zwischen drei Wochen bis zu einige Monate dauern. Insgesamt 400 Mitarbeiter und 50 Auszubildende sind im Paderborner Finanzamt beschäftigt. „Wir brauchen dringend Nachwuchs, und suchen Leute mit guten Abschlüssen für den gehobenen und mittleren Dienst“, so Kaufmann. Der Job sei hoch interessant und weit mehr als die Bearbeitung von Steuererklärungen, werben Kaufmann und seine Stellvertreterin Claudia Bröring für eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Verantwortung bei der Finanzverwaltung.

Derzeit sei die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice. „Das klappt sehr gut, weil unsere Verbindung getunnelt ist“, so Kaufmann. Weitere Informationen für die seit langem diskutierte Erweiterung des Finanzamtes an der Bahnhofstraße kündigte der Dienststellenleiter noch für dies Woche an.