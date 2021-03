Übergriff auf der BMW-Rückbank

Prozess vor der Jugendkammer: Paderborner soll 14-Jährige in Willebadessen vergewaltigt haben – Prostitutionshintergrund?

Paderborn/Willebadessen -

Von Ulrich Pfaff

„Ich fand die Geschichte sehr extrem“, sagt die Polizeibeamtin, „und ich wusste nicht, ob sie stimmt.“ Das ist der knappe, aber zutreffende Tenor in dem Prozess am Landgericht Paderborn, der am Donnerstag gegen einen 22-Jährigen aus Paderborn eröffnet wurde. Er soll eine 14-Jährige vergewaltigt haben.