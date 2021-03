Leser helfen der in Salzkotten gestrandeten Zirkusfamilie

„Dafür sind wir den Spendern sehr sehr dankbar“, sagt Köllner. Die Familie möchte sich mit einer Dankesvorstellung revanchieren. Wann das sein kann, steht allerdings noch nicht fest.

Mike Köllner hat aber auch unerfreuliche Nachrichten. Er warnt davor, dass offenbar derzeit ein Unbekannter in Paderborn an den Haustüren angeblich für den Circus Avalon Spenden sammelt. „Der Mann gehört nicht zu uns“, sagt Köllner und distanziert sich von der Aktion. „Der Mann verfolgt uns bereits seit zwei Jahren und sammelt in unserem Namen Geld, das er sich in die eigene Tasche steckt.“ Der grauhaarige Unbekannte sei sogar schon so dreist gewesen, in einer der Vorstellungen durch die Publikumsreihen zu gehen und um Geld zu bitten. „Das ist ein Trickbetrüger. Wir haben gehört, dass der Mann drei- bis viermal im Jahr unterwegs ist“, sagt Köllner.

Der Paderborner Circus Avalon war Ende 2019 auf der Hederkampfbahn in Salzkotten gestrandet, nachdem ihm kurzfristig das Winterquartier abgesagt worden war. Seit Ausbruch der Pandemie steht die Familie ohne Einkommen da. Einen Hilferuf in dieser Zeitung haben sich offenbar viele Menschen zu Herzen genommen und spontan Geld gespendet, Kleidung, Spielzeug für die Kinder und Futter für die Tiere gebracht. Auch eine Bäckerei hilft mit Brot und Brötchen vom Vortag. „Ohne die Hilfe hätte es sehr schwarz ausgesehen. Mit dem Geld konnten wir nun die Versicherungen für unsere Fahrzeuge, den TÜV und einige Raten bezahlen“, sagt Köllner.

Er hatte gehofft, schon bald weiterziehen und Vorstellungen geben zu können. „Zirkusse dürfen vermutlich aber erst im März 2022 wieder reisen und auftreten“, ist Köllner ernüchtert. „Konzerte im Freiem sind ja vielleicht bald wieder erlaubt, aber wir können nur im Zelt auftreten, weil wir die Konstruktionen für die Artisten sonst nicht befestigen können.“ Selbst wenn Vorstellungen vor kleinem Publikum wieder erlaubt sein sollten, stelle sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Mit Sorge blickt er also auch auf die kommenden zwölf Monate und hofft, wenigstens auf der Hederkampfbahn bleiben zu können. Trotz des Stillstandes gibt es genug zu tun für den Familienvater. „Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und kümmere mich zuerst um die Tiere. Am Fuhrpark gibt es ständig etwas zu warten und zu reparieren. Schließlich wollen wir startklar sein, wenn es wieder losgeht“, sagt Köllner. Und natürlich werde auch täglich trainiert. Denn auf die Dankesvorstellung will der Circus Avalon besonders gut vorbereitet sein. Solange hofft die Familie, dass die Salzkottener ihnen noch wohlgesonnen sind.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold bleibt weiterhin bestehen: DE07 4765 0130 3010 6231 59.