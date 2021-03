Liebeserklärung an die Natur

Die „Glanzlichter“-Ausstellung im Paderborner Naturkundemuseum ist am Sonntag kostenlos zu sehen

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Von Dietmar Kemper

Am Sonntag lohnt sich der Besuch der städtischen Museen doppelt: wegen der sehenswerten Ausstellungen und weil der Eintritt frei ist. Ein heißer Tipp ist die „Glanzlichter“-Ausstellung im Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus, die in den Vorjahren bis zu 5000 Naturfreunde anlockte und diesmal „ein bisschen verspätet, aber nicht zu spät“ stattfindet, wie es Museumsleiter Sven Mecke ausdrückt.