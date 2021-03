Betroffen ist davon offenbar auch die Filiale im Paderborner Südring-Center unmittelbar vor dem Eingang zum Kaufland. Am Freitag war der Laden in dem großen Einkaufszentrum bereits komplett leer geräumt.

Das Amtsgericht Arnsberg hat Rechtsanwalt Marco Kuhlmann aus Soest zum Insolvenzverwalter bestellt. Die Filialen des Unternehmens mit Sitz in Wickede (Kreis Soest) waren am Freitag offenbar alle geschlossen – auch die in Paderborn.

Laut einem Bericht des „Soester Anzeigers“ seien die Kunden nicht vorab informiert worden und standen am Freitag vor verschlossenen Türen – wie etwa vor der sonst stark frequentierten Hoberg-Filiale am Soester Bahnhof. Wie es mit der Firma weiter geht, ist noch unklar. Bereits 2016 war Hoberg in einem Insolvenzverfahren. Die Mitarbeiter der Großbäckerei sind in großer Sorge. Ein Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden will, sagte, dass die Löhne für Februar und März nicht gezahlt worden seien.