Luftqualität hat sich 2020 in Paderborn verbessert

An den Messstellen an Bahnhof- und Friedrichstraße wurden laut Landesumweltamt jeweils 34 Mikrogramm gemessen. An der Messstelle an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus waren es 30 Mikrogramm. Zum Vergleich: 2019 lagen die Werte an der Bahnhofstraße bei 40, an der Friedrichstraße bei 38 und an der Residenzstraße bei 34 Mikrogramm.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte 14 Kommunen in NRW wegen zu hoher Stickstoffdioxid-Werte verklagt. 13 Klagen, darunter auch gegen Paderborn, wurden durch Vergleiche beigelegt. Die Stadt hatte mehrere Maßnahmen umgesetzt, um die NO2-Belastung zu reduzieren. Unter anderem war die Padersprinterflotte für 20 Millionen Euro mit neuen Fahrzeugen ausgestattet worden. 30 Busse wurden nachgerüstet. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte, dass der Corona-Einfluss „erstaunlich gering gewesen“ sei.