Skate-Halle soll in Paderborn Akzente setzen

„ Auf dem ehemaligen Kasernengelände ist der ideale Standort für eine Skate-Halle mit multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten“, sagt der 25-Jährige und belegt das nicht nur mit reichlich Unterstützern, sondern auch mit Argumenten. Das Projekt Der vorhandene Skatepark am Goldgrund erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. „Manchmal haben wir im Laufe eines Tages mehr als 100 Leute auf der Anlage, da wird es schon eng“, berichtet Franke. Gerade auch die Corona-Bestimmungen hätten dem Skateboarding noch mal einen Schub verliehen, da es unkompliziert Spaß und Bewegung an der frischen Luft ermögliche. Diesen Zuspruch möchte der Verein nutzen und der wachsenden Skater-Gemeinschaft in Paderborn und Umgebung, die derzeit nach Schätzungen Frankes an die 200 aktive Fahrer zählt, auch ein witterungsunabhängiges Angebot machen. „Dadurch könnten wir noch mehr Workshops anbieten und auch unser BBQ-Contest mit Teilnehmern aus ganz Europa wäre witterungsun­abhängig durchführbar“, sagt Franke. Bestehende Halle nutzen Die gewünschte Skate-Halle, die in der gesamten Region einmalig wäre und damit ein großes Einzugs­gebiet hätte, müsse gar kein teures Projekt werden, betont der zweite Vorsitzende der Asphaltsurfer.