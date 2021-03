Decathlon öffnet am 15. April in der Paderborner Libori-Galerie

Paderborn -

Decathlon will seine Filiale in der Paderborner Libori-Galerie April eröffnen. Derzeit sind die Umbauarbeiten im Erdgeschoss zwar noch in vollem Gange, doch ein großes Werbebanner weist bereist auf den anvisierten Eröffnungstermin hin.