Betreuung in der Kita wird flexibler

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Wie flexibel soll und kann die Betreuung in den Kitas sein? Das überarbeitete Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eröffnet einen größeren Spielraum: Kitas dürfen länger als 47 Stunden pro Woche öffnen, auch an Wochenenden und Feiertagen sowie vor 7 und nach 17 Uhr. Die Paderborner FDP möchte noch mehr und wünscht sich eine stundengenaue Betreuung und Abrechnung. Aber die Diskussion im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag zeigte: Die Flexibilisierung der Betreuungszeiten hat vor allem rechtliche Grenzen.