Umbau der Paderborner Kulturwerkstatt kostet deutlich mehr

Paderborn -

Von Maike Stahl

Lang ersehnt, soll es in diesem Jahr nun endlich los gehen mit dem Umbau der Kulturwerkstatt. Einziger Wermutstropfen: Die Umsetzung wird deutlich teurer als zunächst angenommen. Statt der ursprünglich kalkulierten 4,6 Millionen Euro für den Umbau des Hauptgebäudes und des Pigal-Hauses direkt davor rechnet das Gebäudemanagement (GMP) nun mit 7,9 Millionen Euro. 2,1 Millionen seien an Förderung des Bundes zu erwarten, berichtete Betriebsleiter Sören Lühr am Donnerstag im zuständigen Betriebsausschuss.